Vlada pozdravlja deklaracijo o razmerah v Palestini in Izraelu

Ljubljana, 8. novembra - Vlada je danes pozdravila pobudo koalicijskih poslancev za sprejem deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela. Med drugim je izrazila zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja in pozvala k takojšnjemu humanitarnemu premirju ter vzpostavitvi humanitarnih koridorjev, da bi nujno potrebna pomoč lahko prišla do civilistov v Gazi.