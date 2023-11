Vreme: Zvečer in ponoči delno jasno

Ljubljana, 8. novembra - Zvečer in ponoči bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v alpskih dolinah do -3, na obali okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva precej jasno z meglo po nižinah. Čez dan se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pooblačilo, drugod bo še večinoma sončno. Krepil se bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek bo na zahodu začelo deževati, ob morju bo pihal jugo. V petek se bo dež razširil nad večji del Slovenije, ob morju lahko tudi grmi. Padavine bodo sredi dneva in popoldne slabele in ponekod ponehale. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1000 in 1400 metri. V noči na soboto in soboto dopoldne bodo sprva še možne občasne padavine, sredi dneva pa se bo oblačnost umikala, možna bo še kakšna ploha.

Vremenska slika: Nad Alpami in severnim Sredozemljem se krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam od zahoda še razmeroma hladen, a postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V četrtek bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Zapihal bo jugozahodni veter. Zvečer bo v krajih zahodno od nas že rahlo deževalo.