Ljubljanska borza: Telekom po objavi rezultatov z najvišjo rastjo

Ljubljana, 8. novembra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes znižal za 0,61 odstotka, navzdol so ga potisnile delnice Luke Koper, Petrola, Zavarovalnice Triglav in Save Re. Na drugi strani so se najbolj podražile delnice Telekoma Slovenije, ki je dopoldne objavil poslovne rezultate. Borzni posredniki so sklenili za 875.245 evrov poslov, največ z delnicami Krke.