Skupina Intesa Sanpaolo z najboljšim devetmesečjem doslej

Torino/Ljubljana, 8. novembra - Italijanska bančna skupina Intesa Sanpaolo, ki je prisotna tudi v Sloveniji, je v prvih devetih mesecih ustvarila 6,1 milijarde evrov čistega dobička, kar je 85 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in največ doslej. Do konca leta naj bi dobiček presegel 7,5 milijarde evrov ter se nato še povečal v letih 2024 in 2025.