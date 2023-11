V Gorskem Karabahu potekala parada azerbajdžanske vojske

Baku, 8. novembra - V mestu Khankendi oziroma Stepanakert, nekdanji prestolnici samooklicane Republike Gorski Karabah, je danes potekala vojaška parada azerbajdžanske vojske, ki je septembra prevzela nadzor nad to, do nedavno večinsko armensko regijo. Predsednik Ilham Alijev je v govoru poudaril, da so na bojišču pokazali, da je Gorski Karabah del Azerbajdžana.