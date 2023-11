Bruselj z dogovorom o takojšnjih plačilih v EU

Bruselj, 8. novembra - Državljani in podjetja, ki imajo bančni račun v EU, bodo lahko izvajali takojšnja plačila v evrih, potem ko sta Evropski parlament in Svet EU v torek zvečer podprla predlog Evropske komisije o takojšnjih plačilih. Cilj novih pravil je zagotoviti, da so takojšnja plačila v evrih cenovno dostopna, varna in obdelana brez ovir po vsej EU.