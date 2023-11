Švarc Pipan v Celovcu o rabi slovenščine na sodiščih

Celovec, 8. novembra - Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan se je danes v Celovcu udeležila 33. zasedanja Evropskega kongresa narodnih skupnosti, katerega osrednja tema je bila prihodnost manjšin in njihovih jezikov z vidika mladine. Na zasedanju je izpostavila pravico do uporabe slovenskega jezika na tistih sodiščih, ki delujejo na dvojezičnem ozemlju.

"Sodišča so poroki pravne države, saj odločajo o pravicah in obveznostih posameznika, zato je uporaba lastnega jezika za nekoga, ki se znajde pred sodiščem, nujna," je dejala Švarc Pipan.

Pozdravila je dobro in konstruktivno sodelovanje s krovnimi organizacijami koroških Slovencev ter z Društvom koroških slovenskih pravnikov. To je bilo izkazano tudi s podpisom skupne izjave junija letos, s katero so podpisniki potrdili zavezo, da si poenoteno prizadevajo za razširitev območja dvojezičnega sodstva na celotno dvojezično ozemlje na avstrijskem Koroškem, je sporočilo pravosodno ministrstvo.

"Zavedamo se, da gre za zahtevno in širše sistemsko vprašanje, ki je neizbežno povezano z zagotavljanjem številnih drugih pravic manjšine, med drugimi tudi z zagotavljanjem kakovostnega izobraževanja v slovenskem jeziku," je še dodala.

Švarc Pipan se je ob robu zasedanja srečala tudi s koroškim deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem. Spregovorila sta predvsem o nujnosti razširitve dvojezičnega sodstva in s tem uresničitve 3. odstavka 7. člena avstrijske državne pogodbe.