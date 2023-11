Gospodarsko razstavišče do nedelje v znamenju sejmov za dom

Ljubljana, 8. novembra - Na Gospodarskem razstavišču bosta od danes do nedelje potekala sejma notranje opreme in graditeljstva Ambient in Dom plus. V ospredju letošnjega sejma so opremljanje, gradnja doma in oblikovalske rešitve ter učinkovite energetske rešitve. Skupno se na sejmih predstavlja preko 160 podjetij iz 18 držav.