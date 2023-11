Na srečanju o kemijski varnosti opozorili na onesnaženost vode s kemikalijami

Ljubljana, 8. novembra - Razpravljavci so na današnjem srečanju o kemijski varnosti opozorili, da voda v Sloveniji ni tako čista, kot si predstavljamo. Lahko je onesnažena s kemikalijami, vzrok pa so tudi industrija, fekalije, gradnja in kmetijstvo. Poudarili so, da onesnaženje pogosto ostane neodkrito, v večini primerov pa je odvisno od ozaveščenosti prebivalstva.