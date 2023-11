Andreja Leški na slavnostnem sprejemu podoživela zlato soboto

Ljubljana, 8. novembra - Slovenska judoistka Andreja Leški je v soboto v Montpellieru osvojila naslov evropske prvakinje v kategoriji do 63 kg. Po tem uspehu so ji v Judo centru Ljubljana priredili sprejem, na katerem je še enkrat podoživela sobotne boje in končni uspeh ter požela aplavz podpornikov in drugih navzočih.