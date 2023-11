Dodik pričakoval brezpogojno priporočilo za začetek pogajanj z EU, v Federaciji BiH pozdravili konstruktivno kritiko

Sarajevo/Podgorica, 8. novembra - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je po predstaviti širitvenega poročila EU sporočil, da so pričakovali brezpogojno priporočilo za začetek pogajanj, v Federaciji BiH pa so poročilo pozdravili kot konstruktivno kritiko. V Črni gori so ocenili, da gre dober presek stanja v državi, in kot ključno nalogo izpostavili imenovanja v sodstvu.