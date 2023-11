Projekt krvavškega vodovoda se tudi finančno zaključuje

Cerklje na Gorenjskem, 8. novembra - Projekt krvavškega vodovoda, ki je bil maja predan v uporabo, bo kmalu tudi finančno zaključen. Po rešenem sporu med občinami, ki so projekt financirale, sedaj občine sodelujejo in uspešno črpajo evropska in državna sredstva. Do sedaj so počrpale že več kot 95 odstotkov nepovratnih sredstev, preostanek pa bodo do konca januarja.