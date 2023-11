Pohorske občine izrekle še enoten ne vetrnim elektrarnam

Slovenska Bistrica, 8. novembra - Župani štirih občin pod tistim delom Pohorja, ki naj bi ga po njihovem najbolj prizadela gradnja 56 vetrnih elektrarn družbe Energija na veter, torej Slovenske Bistrice, Ruš, Zreč in Oplotnice, so danes še skupaj s civilnimi iniciativami, predstavniki turizma in okoljskimi organizacijami izrekli odločen ne načrtovanemu posegu v naravo.