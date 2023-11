Golob po sestanku vrha koalicije: Ostajamo enotni, o rekonstrukciji vlade nismo govorili

Ljubljana, 8. novembra - Predsednik vlade Robert Golob je današnji pogovor vodstev koalicijskih strank označil kot konstruktiven, spoštljiv, mestoma tudi analitično kritičen. Skupni zaključek je bil, da koalicija ostaja enotna in trdna, je dejal. Pogovorili so se o prioritetah in večji učinkovitosti, o rekonstrukciji vlade pa po njegovih besedah danes niso govorili.