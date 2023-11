Odbor za infrastrukturo danes o noveli interventnega zakona

Ljubljana, 9. novembra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo danes obravnaval predlog novele interventnega zakona iz konca avgusta, s katero vlada predlaga dodatne ukrepe in rešitve za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. Na tej podlagi bodo prizadeti prejeli predplačilo za sanacijo stanovanj, med rešitvami je tudi črtanje solidarnostnega prispevka.