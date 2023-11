Pogovori o prodaji Plečnikovega stadiona državi še tečejo

Ljubljana, 8. novembra - Joc Pečečnik, ki je, kot je znano, vlado pozval, naj Plečnikov stadion za Bežigradom odkupi, na zavezujočo ponudbo pa da je pripravljen čakati do 1. novembra, je danes za STA zapisal, da ga je ministrica za kulturo Asta Vrečko obvestila, da ministrstvo potrebuje nekaj dodatnih dni za izdelavo cenitve, in da so se družbeniki dogovorili, da počakajo.