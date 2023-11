Na Goriškem odmeva incident med uslužbencem policije in skupino mladoletnikov

Nova Gorica, 8. novembra - Na kolesarski stezi med Novo Gorico in Šempetrom naj bi se po navedbah nekaterih medijev konec minulega tedna v spor s skupino mladoletnih kolesarjev domnevno zapletel novogoriški kriminalist. Na PU Nova Gorica so danes pojasnili, da ni šlo za kriminalista, po dogodku pa so uvedli notranjevarnostni postopek za ugotovitev okoliščin.