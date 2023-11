Novela zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti čez sito matičnega odbora DZ

Ljubljana, 8. novembra - Odbor za notranje zadeve, javno upravo in samoupravo je soglasno potrdil vladni predlog novele zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter vse koalicijske amandmaje. Zakonski predlog, ki odpravlja administrativna bremena in poenostavlja določene postopke, je predstavil državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Jure Trbič.