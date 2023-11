Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne s padcem

Ljubljana, 8. novembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja zdrsnil 0,64 odstotka pod gladino. Najgloblje so padle delnice Luke Koper, ki so bile sicer med najprometnejšimi. Delnice Telekoma Slovenije, ki je danes objavil četrtletne poslovne rezultate, so ene redkih, ki beležijo rast.