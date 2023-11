Kranjski kriminalisti zaradi sobotnega ropa prijeli dva moška

Kranj, 8. novembra - Kranjski kriminalisti so uspešno preiskali sobotni rop. Prijeli so dva moška, ki sta po njihovih ugotovitvah v soboto popoldan na javnem kraju pretepla 55-letnega moškega in mu vzela kolo. Enega izmed storilcev, ki je bil predhodno že obravnavan za različna kazniva dejanja, so privedli k preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor.