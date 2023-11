Kmetijske organizacije za zagotavljanje sledljivosti živil za pripravo obrokov v javnih ustanovah

Ljubljana, 8. novembra - Kmetijske organizacije so na predsednico države in predsednika vlade naslovile pobudo za zagotavljanje sledljivosti in označevanja porekla kmetijskih pridelkov in živil, iz katerih se pripravljajo obroki v javnih ustanovah. Prepričani so, da imajo skupine prebivalcev, ki se prehranjujejo v njih, pravico do informiranosti glede porekla obrokov.