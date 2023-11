Blinken predstavil ključne elemente za mir v Gazi

Tokio, 8. novembra - ZDA nasprotujejo ponovni izraelski zasedbi Gaze po koncu vojne s skrajnim palestinskim gibanjem Hamas, prav tako pa so proti prisilnemu izgonu Palestincev s tega območja, je v Tokiu danes dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je predstavil pogoje za končanje spopadov in vzpostavitev trajnega miru med Izraelom in Palestinci v Gazi.