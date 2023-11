Oslabljene slovenske rokometašice na SP v boj za vozovnico za OI 2024

Ljubljana, 8. novembra - Slovenske rokometašice bodo na svetovnem prvenstva, ki bo med 29. novembrom in 17. decembrom letos potekalo na Danskem, Norveškem in Švedskem, v skupini D na Norveškem igrale s Francijo, Angolo in Islandijo. Selektor Dragan Adžić je povedal, da se bo sicer oslabljena ekipa borila za vozovnico za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu.