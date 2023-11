Na upravnih enotah se 15. novembra obeta stavka

Ljubljana, 8. novembra - Na upravnih enotah se sredi novembra obeta stavka. Kot je danes sporočil predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk, so po letu dni "mrtvega teka" dogovarjanj za izboljšanje položaja zaposlenih na upravnih enotah prišli do točke, ko so vladi oz. ministrstvu za javno upravo za 15. november napovedali stavko.