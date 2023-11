Razstava v Pradu ponuja pogled v ozadje nekaterih znamenitih slik

Madrid, 9. novembra - V muzeju Prado je na ogled razstava Reversos (Hrbtne strani), ki obiskovalcu slike predstavi kot celoto, vključno z njihovo hrbtno stranjo. Z razstavo želijo v muzeju obiskovalca popeljati pod površino umetniške podobe in ga spodbuditi, da fizično sliko, njeno hrbtno stran in okvir dojame kot tiste, ki skrivajo ali razkrivajo skrivnosti in zgodbe.