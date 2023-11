G7 podprl vzpostavitev humanitarnih premorov in koridorjev v Gazi

Tokio, 8. novembra - Zunanji ministri držav skupine sedmih najbogatejših gospodarstev na svetu G7 so danes izrazili podporo vzpostavitvi humanitarnih premorov in koridorjev na območju Gaze, da bi omogočili dostavo nujne humanitarne pomoči prebivalcem te oblegane palestinske enklave ter olajšali gibanje civilistov in izpustitev talcev, ki jih je zajel Hamas.