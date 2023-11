Skupina Telekom Slovenije v devetmesečju z dva odstotka višjim čistim dobičkom

Ljubljana, 8. novembra - Skupina Telekom Slovenije je v prvih devetih mesecih letos prihodke od prodaje medletno povečala za sedem odstotkov na 518,8 milijona evrov, čisti dobiček pa za dva odstotka na 39,9 milijona evrov, je danes objavila družba. Dobre rezultate so dosegli kljub dražji električni energiji in škodi, ki so jo povzročile nedavne poplave, so poudarili.