Azijske borze večinoma navzdol

Singapur, 8. novembra - Tečaji delnic so se v današnjem azijskem trgovanju večinoma znižali; v rdečem so zaključili že v torek. Vlagatelji so previdni in so predvsem v pričakovanju današnjega govora predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla, ki bi lahko nakazal nadaljnje korake denarne politike v največjem gospodarstvu na svetu.