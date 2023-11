Šest članic kubanske ekipe v hokeju na travi bo ostalo v Čilu

Santiago de Chile, 8. novembra - Šest članic kubanske ekipe v hokeju na travi in še dva kubanska športnika, ki so se udeležili panameriških športnih iger v Čilu, so se odločili, da se ne bodo vrnili v domovino in bodo ostali v tej južnoameriški državi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.