Delnice Ebaya kljub četrtletnemu dobičku navzdol

New York, 8. novembra - Ameriška spletna trgovina Ebay je 70 milijonov dolarjev izgube iz tretjega četrtletja lani v letošnjem tretjem trimesečju spremenila v 1,3 milijarde dobička, prihodki pa so narasli za pet odstotkov na 2,6 milijarde dolarjev. Vendar je napoved podjetja za tekoče četrtletje razočarala vlagatelje in delnice so se pocenile.