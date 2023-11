Deblak iz Mure je iz 16. stoletja, so pokazale analize

Murska Sobota, 8. novembra - Več kot 11 metrov dolg deblak, ki so ga septembra našli na obrežju Mure, je bil najverjetneje izdelan v drugi polovici 16. stoletja, je za STA po dobljenih rezultatih analize lesa in mahu povedal strokovnjak za podvodno arheologijo Andrej Gaspari. Dodal je, da deblak ni prazgodovinski in da je najverjetneje služil kot plovec plavajočega mlina.