Pregled - šport, 7.11. (torek)

SEVILLA - Slovenske tenisačice so zmagovito začele finalni turnir pokala Billie Jean King v Sevilli. Z 2:1 so premagale lanske finalistke Avstralke in se bodo v petek s Kazahstanom borile za uvrstitev v polfinale. Suvereno sta svoji nalogi opravila Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, tesno pa je izgubila dvojica Veronika Erjavec/Ela Nala Milić. 22-letna Kaja Juvan osem let starejši Ajli Tomljanovic ni dala nobene možnosti za zmago. Slavila je 6:4, 6:1. To je bila njena trinajsta zmaga v zadnjih petnajstih nastopih za reprezentanco. Enako prepričljiva je bila tudi Konjičanka Tamara Zidanšek proti Darii Saville, rojeni Gavrilova, ki je do 2015 nastopala za Rusijo. Uvodni niz je dobila s 6:1, drugega pa s 6:4. V dvojicah sta Kimberly Birrell in Storm Hunter zmagali s 7:5, 6:7 in 10:5.

ISTANBUL - Odbojkarice Calcita Volleyja so s porazom začele skupinski del lige prvakinj. V Istanbulu jih je s 3:0 (16, 18, 19) pričakovano premagal turški prvak Fenerbahče.Slovenske prvakinje si pred obračunom v Istanbulu niso delale utvar, da bi lahko premagale turške prvakinje in ene izmed favoritov tekmovanja. V turški prestolnici so želele čim dražje prodati kožo, hkrati pa tekmo vzeti kot priprave na drugi dve ekipi v skupini, poljski Grot Budowlani Lodž in nemški Potsdam, s katerima naj bi se vsaj na papirju lažje kosale.Tudi proti Turkinjam pa se vsekakor niso osramotile. Na začetkih nizov so jim bile enakovredne, v odločilnih trenutkih pa niso našle protiorožja za servise domače ekipe, ki je dosegla kar 12 asov.

BENETKE - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 6. krogu evropskega pokala v gosteh izgubili proti Reyer Venezii s 87:95 (27:21, 47:42, 72:62). Slovenski prvak je doživel šesti poraz v evropskem pokalu. Po nemškem Ulmu, španskem Juventutu, turškem Bešiktašu, ukrajinskem Prometeju in litovskemu Wolvesu je danes klonil še v Benetkah proti Reyerju, potem ko je v zadnjih šestih minutah tekme zapravil 11 točk prednosti. V ljubljanski ekipi sta bila najbolj učinkovita Amadou Sow in Jaka Blažič, ki sta dosegla po 16 točk, Klemen Prepelič pa je 12 točkam dodal 14 podaj. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo v tem evropskem tekmovanju igrala 15. novembra, ko bo gostila nemški Towers iz Hamburga.

LJUBLJANA - Komisar članskih košarkarskih tekmovanj Gorazd Trontelj je zaradi začetka stavke košarkarskih sodnikov odložil sredine in četrtkove tekme državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. Košarkarski sodniki bodo v sredo uresničili svojo napoved in začeli s stavko na tekmah članskih tekmovanj pod okriljem KZS. Komisar članskih tekmovanj Trontelj je bil tako primoran odložiti predvidene sredine in četrtkove tekme DP in pokalnega tekmovanja.V sredo in četrtek se bodo sicer sestali predstavniki združenj vseh članskih lig in predstavniki košarkarskih sodnikov ter vendarle skušali najti ustrezno rešitev oziroma dogovor. V kolikor oziroma ko bo prišlo do doseženega dogovora, se bodo članska tekmovanja znova nemudoma začela, so še zapisali pri KZS.

LJUBLJANA - Slovenska nogometaša Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta si s svojim Leipzigom že zagotovila nastop v izločilnih bojih. Nemška ekipa je danes v četrtem krogu skupine G v Beogradu premagala Crveno zvezdo z 2:1. Kampl je v igro vstopil v 84. minuti, Šeško pa je bil na igrišču do 70. minute, v 52. je po protinapadu s strelom od daleč zadel tudi vratnico. Iz te skupine si je napredovanje že po štirih krogih zagotovil tudi Manchester City, ki je s 3:0 ugnal Young Boys. V četrtem krogu je bil uspešen tudi Atletico Madrid, ekipa slovenskega vratarja Jana Oblaka, z igralcem več je kar s 6:0 nadigral Celtic. S tem in zmago Lazia proti Feyenoordu z 1:0 je tudi prevzel vodstvo na lestvici skupine E. Milan je z zmago proti PSG z 2:1 ostal v boju za prvi dve mesti skupine F, v isti skupini je Borussia z 2:0 premagala Newcastle. V skupini H je Porto z 2:0 ugnal Anwerpen, prvi poraz pa je doživela Barcelona, z 0:1 je izgubila proti Šahtarju.

BRDO PRI KRANJU - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za zadnji kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2024. Na seznamu za obračuna z Dansko 17. novembra in Kazahstanom 20. novembra ni presenečenj, novinec je vezist Nino Žugelj.

Selektor je pojasnil, da zaradi težav s poškodbami lahko pride še do sprememb na seznamu. Na njem so vratarji Jan Oblak, Vid Belec, Martin Turk, branilci Jaka Bijol, Jure Balkovec, Miha Blažič, Žan Karničnik, Erik Janža, Vanja Drkušić, David Zec, vezisti Jasmin Kurtić, Benjamin Verbič, Petar Stojanović, Miha Zajc, Sandi Lovrić, Adam Gnezda Čerin, Jon Gorenc Stanković, Jan Mlakar, Timi Max Elšnik, Nino Žugelj in napadalci Andraž Šporar, Benjamin Šeško, Luka Zahović in Žan Vipotnik.

LJUBLJANA - Na seji izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) v Ljubljani so povedali, da bi lahko na olimpijskih igrah prihodnje leto nastopilo okrog 170 slovenskih športnic in športnikov, kar bo odvisno tudi od tega, koliko bo ekipnih športov.V središču francoske prestolnice bo tudi Slovenska hiša, v kateri bodo različni dogodki, napovedano je tudi proslavljanje slovenskih olimpijskih medalj. Člani komisije za medicino športa OKS pa bodo v mesecih pred igrami obiskali 174 kandidatov za OI oziroma njihovih strokovnih ekip, ki bodo čez 277 dni v Parizu. Člani IO so dali zeleno luč letnemu programu športa, ki je podlaga za sofinanciranje iz državnega proračuna. Predsednik OKS Franjo Bobinac je izpostavil, da bo iz državnega proračuna za sofinanciranje športa za leto 2024 na voljo 45,2 milijona evrov, kar je 35 odstotkov več denarja, kot je bilo načrtovano, prav tako pa bo še nekaj čez tri milijone evrov dodatno v šport prišlo iz evropskih skladov.