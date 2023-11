Pregled - svet, 7. 11. (torek)

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek v pogovoru za ameriško televizijo ABC napovedal, da bo Izrael po končani vojni s Hamasom za nedoločeno obdobje prevzel odgovornost za varnost na območju Gaze. Obenem je vnovič zavrnil prekinitev ognja, dopustil pa možnost premorov, ki bi omogočili dostavo humanitarne pomoči ali odhod talcev.

GAZA - Izraelske enote so v središču mesta Gaza, je sporočil izraelski obrambni minister Joav Galant in mesto označil za teroristično oporišče. Pred tem je enako sporočila tudi izraelska vojska, ki je po lastnih navedbah na območju "odstranjevala teroriste" in "uničevala orožje" Hamasa. Od začetka izraelskega obleganja Gaze je bilo na območju palestinske enklave v enem mesecu razseljenih približno 70 odstotkov prebivalcev, je sporočila agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA). Ofenziva je terjala ogromen človeški davek na območju enklave, kjer je bilo ubitih že 10.328 ljudi.

LIZBONA - Portugalski premier Antonio Costa je danes odstopil po izbruhu afere zaradi domnevnih zlorab sredstev, korupcije in trgovanja z vplivom na področju energetike. V okviru preiskav je tožilstvo že vložilo obtožnico zoper infrastrukturnega ministra Joaa Galambo. Costa se s premierskega stolčka poslavlja po osmih letih. Preiskave se sicer osredotočajo na sporno ravnanje s koncesijami za pridobivanje litija ter na projekt za proizvodnjo vodika in podatkovni center, ki naj bi ju podjetje Start Campus zgradilo v mestu Sines. Projekt naj bi se financiral z več milijardami evrov evropskih sredstev.

BERLIN- Zvezna in deželne vlade v Nemčiji so po več mesecih sporov dosegle dogovor o porazdelitvi stroškov za oskrbo beguncev, katerih število v državi močno narašča. Potem ko so dežele od Berlina dolgo zahtevale višja finančna sredstva, češ da same nimajo vpliva na to, koliko migrantov zvezna vlada spusti v državo, je kancler Olaf Scholz najavil, da bodo za vsakega prosilca za azil letno prispevali 7500 evrov. Strinjali so se glede ukrepov za zmanjšanje prihodov migrantov in beguncev, v okviru katerih bodo med drugim preučili možnost obdelave prošenj za azil v tretjih državah. Znižali bodo tudi prispevke za prosilce za azil.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je imel v ponedeljek posvetovanja za zaprtimi vrati o vojni med Izraelom in Hamasom, vendar ni nič bližje soglasju o ukrepih, kot je bil vse od napadov Hamasa na Izrael 7. oktobra, poročajo diplomatski viri. Predlog resolucije nestalnih članic Varnostnega sveta v nastajanju še ni našel rdeče niti med ZDA in Rusijo. V Varnostnem svetu so vsi z izjemo ZDA zahtevali takojšnje humanitarno premirje.

HAAG - Prvih pet nizozemskih bojnih letal F-16 je na poti v Romunijo, kjer se bodo zanje usposabljali ukrajinski piloti, je sporočilo obrambno ministrstvo s sedežem v Haagu. Za vzdrževanje letal in usposabljanje pilotov bo poskrbel ameriški proizvajalec Lockheed Martin. Poleg Nizozemske se je za dobavo lovcev F-16, za katere so v Kijevu dolgo prosili, avgusta odločila tudi Danska. Kmalu zatem sta dobavo letal Ukrajini napovedali tudi Norveška in Belgija.

MOSKVA - Rusija je sporočila, da je uradno odstopila od pogodbe o konvencionalnih oboroženih silah v Evropi. Gre za enega ključnih sporazumov o varnosti na stari celini po hladni vojni, ki je določil omejitve glede vojaškega oboroževanja med državami Nata in takratnega Varšavskega pakta s ciljem zmanjšanja morebitnih konfliktov med stranema. Kot je sporočilo rusko zunanje ministrstvo, je bil opolnoči zaključen postopek za odstop Rusije od pogodbe. S tem je pogodba, ki jo je Moskva preklicala že leta 2007, dokončno postala zgodovina za Rusijo. Washington in Nato sta obsodila rusko potezo ter vrnila z isto mero.

WASHINGTON - Napadi na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu so se konec prejšnjega tedna močno okrepili, je v ponedeljek dejal tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder. Vojake v Iraku in Siriji so od 17. oktobra z raketami in brezpilotnimi letali napadli 38-krat, pri tem jih je bilo 46 lažje poškodovanih. Ryder ni navedel vira napadov, vendar je Pentagon v zadnjem času za podobne dogodke krivil z Iranom povezane skupine. ZDA so sicer v vzhodnem Sredozemlju okrepile vojaško prisotnost, s čimer želijo preprečiti širitev spopadov med Hamasom in Izraelom v širšo regijo.

PARIZ - Francoska vlada je v ponedeljek v parlament vložila predlog zakona, ki prinaša nekatere zaostritve na področju migracij, obenem pa ugodnosti za migrante, ki delajo na področjih, kjer primanjkuje delovne sile. Zakon je notranji minister Gerald Darmanin predstavil v zgornjem domu, senatu, kjer ima večino desna opozicija. Predlog se bo nato preselil v spodnji dom, narodno skupščino, kjer Macronov tabor uživa zgolj relativno večino.

LONDON - Britanski kralj Karel III. je v svojem prvem kraljevem nagovoru poslancem ob začetku novega parlamentarnega leta nanizal prednostne naloge vlade premierja Rishija Sunaka. Ta v naslednjem letu, ko gre sicer pričakovati nove volitve, v ospredje postavlja vlaganje v promet, boj proti kajenju in ostrejše kazni za storilce hudih kaznivih dejanj. Predstavljeni vladni program nekateri opazovalci že vidijo kot napoved morebitnih predvolilnih tem, saj bodo naslednje parlamentarne volitve v Združenem kraljestvu najverjetneje prihodnje leto.

ZAGREB - Hrvaška policija je v prvih desetih mesecih obravnavala okoli 62.500 postopkov, povezanih z nezakonitim prehodom meje, kar je za 73 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, je pokazalo poročilo hrvaške vlade. Več kot 60.000 migrantov je na Hrvaškem zaprosilo za azil, polovica od njih pa se nikoli ni prijavila v sprejemne centre za migrante.

WASHINGTON - Donald Trump in zavezniki že izdelujejo načrte, kako bodo v primeru njegove ponovne izvolitve na položaj predsednika ZDA uporabili zvezno vlado za kaznovanje kritikov in političnih nasprotnikov, prvi ukrep pa naj bi bila napotitev vojske na ulice proti pričakovanim množičnim demonstracijam, poroča Washington Post. Trump je svetovalcem in prijateljem v zadnjih mesecih napovedal, da bo uvedel preiskave proti svojim nekdanjim zaveznikom. Javno je napovedal, da bo imenoval posebnega tožilca za pregon predsednika Joeja Bidna in njegove družine.