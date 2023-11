Izraelski obrambni minister: Vojska je v središču mesta Gaza

Gaza, 7. novembra - Izraelske enote so v središču mesta Gaza, je danes sporočil izraelski obrambni minister Joav Galant in mesto označil za teroristično oporišče. Pred tem je enako sporočila tudi izraelska vojska, ki je po lastnih navedbah na območju "odstranjevala teroriste" in "uničevala orožje" Hamasa, poročajo tuje tiskovne agencije.