Finance o uvedbi obveznega evidentiranja delovnega časa (8. 11.)

Ljubljana, 7. novembra - Rok Pikon v komentarju Bodite pridni, ne ustvarjalni. To vam sporoča Mesec piše o uvedbi obveznega evidentiranja delovnega časa. Pravi, da bi se ministrstvo namesto s tem lahko ukvarjalo s čim drugim. Kljub veliko izgubljenim uram ta uvedba ne bo preprečila zlorab, kakršne so se dogajale v pakirnici rib, kjer so odkrili zlorabo delavcev.