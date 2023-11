V društvu novinarjev nasprotujejo zapiranju sodišč pred javnostjo

Ljubljana, 7. novembra - V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) nasprotujejo zapiranju sodišč pred javnostjo, do česar bi po njihovem mnenju prišlo ob sprejetju nekaterih rešitev predlogov zakonov o sodiščih in o sodniški službi. Ministrstvo za pravosodje ob tem pozivajo, da umakne sporne predloge, ki zapirajo dostop javnosti do informacij iz pravosodja.