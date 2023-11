V Sloveniji registriranih več kot 26.000 pridelovalcev grozdja in vina

Ljubljana, 8. novembra - V slovenskem registru pridelovalcev grozdja in vina je vpisanih 26.400 pridelovalcev grozdja in skoraj vsi so tudi pridelovalci vina. Za stekleničenje je registriranih dobrih 2700 pridelovalcev, od tega je 11 večjih, ki pridelajo več kot 500.000 litrov vina letno. V register kmetijskih gospodarstev je vpisanih 14.357 hektarjev vinogradov.