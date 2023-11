Na Sevniškem za naložbe letos 14,4 milijona evrov

Sevnica, 7. novembra - V Občini Sevnica za naložbe letos načrtujejo 14,4 milijona evrov. V to vsoto je vključeno tudi evropsko in državno sofinanciranje naložb. Med drugim gre za urejanje cestne mreže, prometne infrastrukture in sanacijo cestne infrastrukture po naravnih nesrečah ter komunalno urejanje, prostorsko načrtovanje, razvoj gospodarstva in družbene dejavnosti.