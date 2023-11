V Galeriji Kresija razstava na temo pogospodenja Ljubljane

Ljubljana, 8. novembra - V Galeriji Kresija bodo drevi odprli razstavo z naslovom Gentrifikacija: V Ljubljani se moramo resno pogovoriti o gentrifikaciji. Namen razstave v okviru projekta Vizije so 18 je predstaviti problematiko gentrifikacije v prestolnici in preveriti, kako bi lahko trende naraščajoče neenakosti in poblagovljenja mesta spremenili.