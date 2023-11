Letošnja svetovna letina vina najmanjša v zadnjih 60 letih

Pariz, 11. novembra - Zgodnje zmrzali, močna deževja in suše so močno prizadeli svetovno proizvodnjo vina. Svetovna količina pridelanega vina se je letos z 244,1 milijona hektolitrov glede na lani zmanjšala za sedem odstotkov, s čimer je padla na najnižjo raven po letu 1961, je med tednom objavila Mednarodna organizacija za trto in vino (OIV).