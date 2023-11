Za slovenskimi vinogradniki in vinarji vremensko zahtevno leto

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 8. novembra - Za vinogradniki in vinarji je pestro in zelo zahtevno leto, ki se je razlikovalo od regije do regije ter celo znotraj njih. Marsikje je preglavice povzročalo vreme in letina je nekaj manjša, vseeno pa je okoli 60 odstotkov kakovostnega grozdja ter okoli 30 odstotkov vrhunskega, je pred martinovim dejal direktor Vinske družbe Slovenije Marjan Colja.