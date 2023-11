Faustovo iskanje smisla življenja v spektakularni baletni koreografiji Edwarda Cluga

Maribor, 8. novembra - Opera in Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bosta v koprodukciji s Cankarjevim domom in v sodelovanju s Züriško opero v petek premierno uprizorila balet Faust v koreografiji Edwarda Cluga. Plesna predstava na glasbo Milka Lazarja je po besedah Cluga največji baletni spektakel, ki so ga do zdaj uprizorili v mariborskem Baletu.