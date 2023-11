Hajdinjak: Ker se nisem umaknil, je prišlo do medijskega konstrukta

Ljubljana, 7. novembra - Valentin Hajdinjak, ki je v ponedeljek odstopil z mesta predsednika uprave Darsa, je zagotovil, da je družbo vodil odgovorno in zakonito, menjavo vodstva pa ocenjuje kot nenavadno. Kot je dejal, so mu letos večkrat namignili, da bi bilo dobro, da bi se umaknil. "Ker tega nisem storil, je prišlo do medijskega konstrukta," je poudaril.