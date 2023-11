V mariborski Drami predstava, ki o skrbi za okolje ne le govori, ampak jo tudi udejanja

piše Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 11. novembra - Drama SNG Maribor pripravlja v okviru mednarodnega projekta Stages predstavo Monolog za živeče v času izumrtja, ki se loteva teme izginjanja živalskih in rastlinskih vrst. O nujnosti zniževanja ogljičnega odtisa in drugih ekoloških temah pa ne le govori, ampak to tudi uresničuje. Na primer, elektriko za luči proizvajata kolesarja na odru.