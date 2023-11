V EU predlani prvi padec porabe plastičnih vrečk

Luxembourg, 12. novembra - Na ravni EU je bilo leta 2021 porabljenih 12,3 milijarde zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk, kar je prvi padec in hkrati najmanjše število od začetka zbiranja podatkov v letu 2018, je pred dnevi objavil evropski statistični urad Eurostat. Kot so pojasnili statistiki, so v vseh letih pred tem zaznavali trend rasti porabe teh vrečk.