Pri organiziranju prevoza migrantov ujeli Pakistanca

Lendava, 7. novembra - Policisti so v ponedeljek zvečer na meji z Madžarsko ujeli Pakistanca, ki je v avtomobilu prevažal dva migranta. Vsi so se sicer skrili v gozd, a so jih policisti našli. Vozniku so odvzeli prostost, s kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopki z migrantoma pa še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.