Ljubljana, 7. novembra - V bližini Sneberskega nabrežja delavci utrjujejo protipoplavne nasipe ob Savi, prejšnji četrtek pa so začeli graditi tudi novega, kjer ga še ni bilo. Nasipi so zdaj široki štiri metre in visoki od 1,5 do dveh metrov, je na današnji novinarski konferenci dejal ljubljanski župan Zoran Janković.