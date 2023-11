Ljubljanska borza brez večjih sprememb

Ljubljana, 7. novembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se dopoldne v povprečju niso spremenili, indeks SBI TOP je do 11.30 zdrsnil za 0,05 odstotka. Ob rasti delnic Save Re, Petrola in NLB ga je pri izhodišču zadržal padec delnic Cinkarne Celje in Krke. Slednje so bile dopoldne najprometnejše.