Na Reki drugi primer suma zastrupitve po pitju brezalkoholne pijače v lokalu

Reka, 7. novembra - Potem ko so se v ponedeljek med hrvaškimi uporabniki družbenih omrežij pojavila opozorila pred zastrupitvami zaradi uživanja sokov in mineralne vode svetovno znanega proizvajalca pijač, so iz bolnišnice na Reki danes sporočili, da so sprejeli bolnika zaradi suma opeklin požiralnika. Podoben primer se je na Reki zgodil že maja.