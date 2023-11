Nintendo zaradi močne prodaje izboljšal celoletno napoved

Tokio, 7. novembra - Japonski proizvajalec igralnih konzol in video iger Nintendo je v polletju zabeležil 271,3 milijarde jenov (1,7 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 17,7 odstotka več kot med aprilom in septembrom lani. Prihodki od prodaje so poskočili za 21,2 odstotka na 796,2 milijarde jenov, zaradi česar je družba izboljšala svojo celoletno napoved.